УПЛ

Полісся врятувалося від поразки на останніх секундах – новачок житомирців оформив дебютний гол.

Верес ледве забив у ворота новачка УПЛ, Шищенко з Буковиною познущались з Металіста.

Ротаню не дали здійснити жадані трансфери в Полісся – відомі причини.

Полісся не зуміло забити чемпіонам Австрії, ЛНЗ та Полтава сильнішого не виявили: спаринги клубів УПЛ.

Трансфери

Байєр офіційно представив наступника Вірца – екс-гравця Баварії, який знищив Шахтар в ЛЧ.

Екс-гравець Динамо офіційно став одноклубником Степанова.

Екс-зірка УПЛ офіційно знайшов новий клуб після допінг-скандалу.

Полісся офіційно здихалося трансферного рекордсмена, який відмовлявся грати в Україні.

Верес офіційно оголосив про історичний трансфер.

Світ

Євро-2025 серед жінок: Швеція розбила Німеччину з безглуздим вилученням, Польща здобула першу перемогу

Екс-наставник Роналду офіційно призначений головним тренером Фіорентини.

Українці за кордоном

Тренер Жирони чітко визначився з долею Циганкова – Мічел звернувся до керівництва.

ПСЖ отримав серйозного конкурента у битві за Забарного – джерело інформує про ще двох претендентів з АПЛ.

Лунін не хоче залишатися запасним у Реалі – Мендеш вже шукає новий клуб для українця, відома позиція Мадрида.

Гасперіні виніс вердикт Довбику – українець змінить ігровий номер в Ромі.