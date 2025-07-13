Головні новини 12 липня: перші проблеми Ротаня в Поліссі, трансферні повороти для Луніна, Циганкова і Забарного
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 12 липня.
УПЛ
Полісся врятувалося від поразки на останніх секундах – новачок житомирців оформив дебютний гол.
Верес ледве забив у ворота новачка УПЛ, Шищенко з Буковиною познущались з Металіста.
Ротаню не дали здійснити жадані трансфери в Полісся – відомі причини.
Полісся не зуміло забити чемпіонам Австрії, ЛНЗ та Полтава сильнішого не виявили: спаринги клубів УПЛ.
Трансфери
Байєр офіційно представив наступника Вірца – екс-гравця Баварії, який знищив Шахтар в ЛЧ.
Екс-гравець Динамо офіційно став одноклубником Степанова.
Екс-зірка УПЛ офіційно знайшов новий клуб після допінг-скандалу.
Полісся офіційно здихалося трансферного рекордсмена, який відмовлявся грати в Україні.
Верес офіційно оголосив про історичний трансфер.
Світ
Євро-2025 серед жінок: Швеція розбила Німеччину з безглуздим вилученням, Польща здобула першу перемогу
Екс-наставник Роналду офіційно призначений головним тренером Фіорентини.
Українці за кордоном
Тренер Жирони чітко визначився з долею Циганкова – Мічел звернувся до керівництва.
ПСЖ отримав серйозного конкурента у битві за Забарного – джерело інформує про ще двох претендентів з АПЛ.
Лунін не хоче залишатися запасним у Реалі – Мендеш вже шукає новий клуб для українця, відома позиція Мадрида.
Гасперіні виніс вердикт Довбику – українець змінить ігровий номер в Ромі.