Головні новини футболу 12 липня: Конте звільнений з Челсі, Шахтар та Бешикташ розійшлися нічиєю

Конте звільнений з Челсі, Шахтар та Бешикташ розійшлися нічиєю

"Футбол 24" представляє дайджест новин за 12 липня.

Трансфери

Барселона націлилася на хавбека Челсі Азара та зробила покращену пропозицію за Вілліана. Натомість "сині" узгодили перехід Жоржінью, сума трансферу складе 57,4 мільйонів фунтів. Ліверпуль запропонував Ромі 65 млн євро за Аліссона. Захисник Клеман Лангле продовжить кар'єру у Барселоні, також "блаугранас" представили хавбека Артура.

Вест Хем узгодив з Лаціо перехід Феліпе Андерсона, гравець незабаром прибуде у Лондон. Манчестер Юнайтед веде переговори з Реалом щодо трансферу Бейла.

Україна

Пасієнсія, яким цікавилось Динамо, перейшов в Айнтрахт. Мадридський Реал представить Луніна наступного тижня. Андрій Ярмоленко вже обговорив з Пелегріні свою роль у Вест Хемі. Олександр Зінченко може перейти у Фулхем.

Шахтар та Бешикташ не виявили сильнішого у товариському матчі, дивіться відеоогляд поєдинку.

Інші новини

Челсі звільнив Антоніо Конте, очікується, що на його місце прийде Мауріціо Саррі, який очолював Наполі. Хорватський захисник Домагой Віда вибачився за "Слава Україні!" в ефірі російського телеканалу, натомість Огнєн Вукоєвіч заявив, що йому немає за що просити вибачення.