"Футбол 24" – про збірну Італії

Перемога команди Роберто Манчіні на чемпіонаті Європи прогнозовано була головною темою вчорашнього дня. Наша редакція підготувала низку якісного чтива:

Герой дня: Джанлуїджі Доннарумма проклятий Міланом, але благословенний Італією – його доля в руках авантюриста

"Ви взагалі серйозно?": масова радість за Італію – дивує, або Неврівноважені молодики поховали Англію у фіналі Євро

Італія врятувала футбол, або Чому перемога Англії була б великим соромом

"Коли рана загоїться, згадаємо казкову легкість з Україною". Англійські ЗМІ – про витончені тортури і агонію Саутгейта

"Від Києва до Вемблі": італійська преса – про пекло і рай, лідера без страху та урок майстрам, які винайшли футбол

Фінал Євро-2020: чудовий план хронічного боягуза розсипався перед справжнім чемпіоном, або Футболу нічого робити "вдома"

Україна

УПЛ затвердила дати й час матчів 1-го туру сезону 2021/22 – Динамо в очікуванні вердикту

Олександр Зінченко потрапив у нетипову символічну збірну Євро-2020

Металіст 1925 підсилився юним оборонцем з Європи

Динамо офіційно відпустило вже другого гравця в СК Дніпро-1

Світ

Мбаппе остаточно вирішив покинути ПСЖ – гучні трансфери не змінили настрій форварда

Мадридський Атлетіко оголосив про перехід Родріго Де Пауля

Андрій Лунін готовий повернутись в Ов'єдо – Анчелотті та Реал не проти

Коваленко в Емполі: Аталанта продовжить виплачувати зарплату українцю – є нюанс