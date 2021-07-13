Головні новини 12 липня: Італія насолоджується тріумфом на Євро-2020, Динамо віддало ще одного гравця СК Дніпро-1
"Футбол 24" презентує дайджест новин за понеділок, 12 липня.
"Футбол 24" – про збірну Італії
Перемога команди Роберто Манчіні на чемпіонаті Європи прогнозовано була головною темою вчорашнього дня. Наша редакція підготувала низку якісного чтива:
Герой дня: Джанлуїджі Доннарумма проклятий Міланом, але благословенний Італією – його доля в руках авантюриста
"Ви взагалі серйозно?": масова радість за Італію – дивує, або Неврівноважені молодики поховали Англію у фіналі Євро
Італія врятувала футбол, або Чому перемога Англії була б великим соромом
"Коли рана загоїться, згадаємо казкову легкість з Україною". Англійські ЗМІ – про витончені тортури і агонію Саутгейта
"Від Києва до Вемблі": італійська преса – про пекло і рай, лідера без страху та урок майстрам, які винайшли футбол
Фінал Євро-2020: чудовий план хронічного боягуза розсипався перед справжнім чемпіоном, або Футболу нічого робити "вдома"
Україна
УПЛ затвердила дати й час матчів 1-го туру сезону 2021/22 – Динамо в очікуванні вердикту
Олександр Зінченко потрапив у нетипову символічну збірну Євро-2020
Металіст 1925 підсилився юним оборонцем з Європи
Динамо офіційно відпустило вже другого гравця в СК Дніпро-1
Світ
Мбаппе остаточно вирішив покинути ПСЖ – гучні трансфери не змінили настрій форварда
Мадридський Атлетіко оголосив про перехід Родріго Де Пауля
Андрій Лунін готовий повернутись в Ов'єдо – Анчелотті та Реал не проти
Коваленко в Емполі: Аталанта продовжить виплачувати зарплату українцю – є нюанс