Україна

Карпати шедевром прибили конкурента і мають +12 для УПЛ, Полтава влаштувала камбек проти Агробізнеса: Перша ліга.

Помер екс-президент Поділля – він був батьком українського володаря Кубка УЄФА, якого не стало 3 місяці тому.

Світ

Баварія обрала фаворита на заміну Тухелю – він вже працював з мюнхенцями.

Англія та Німеччина борються за додаткову путівку в Лігу чемпіонів – Ліверпуль підставив АПЛ і допоміг Серії А.

Хаві готовий залишитися в Барселоні, якщо клуб виконає дві умови – відомі прізвища, які скасують відставку.

Українці за кордоном

Лунін залишається в списку бажань Баварії – українець може стати стратегічним трансфером.

Циганков ризикує достроково завершити сезон – лікар озвучив можливі терміни відновлення лідера Жирони.

Українець потрапив до символічної збірної 1/4 Кубка чемпіонів КОНКАКАФ – у півфіналі чекає кривдник Мессі і Кривцова.

Трубін додав 43 мільйони і є найдорожчим молодим кіпером світу – прогрес Забарного також вражає.