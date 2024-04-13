Головні новини 12 квітня: Карпати наблизились до УПЛ, Циганков знову травмований, Лунін потрібен Баварії
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 12 квітня.
Україна
Карпати шедевром прибили конкурента і мають +12 для УПЛ, Полтава влаштувала камбек проти Агробізнеса: Перша ліга.
Помер екс-президент Поділля – він був батьком українського володаря Кубка УЄФА, якого не стало 3 місяці тому.
Світ
Баварія обрала фаворита на заміну Тухелю – він вже працював з мюнхенцями.
Англія та Німеччина борються за додаткову путівку в Лігу чемпіонів – Ліверпуль підставив АПЛ і допоміг Серії А.
Хаві готовий залишитися в Барселоні, якщо клуб виконає дві умови – відомі прізвища, які скасують відставку.
Українці за кордоном
Лунін залишається в списку бажань Баварії – українець може стати стратегічним трансфером.
Циганков ризикує достроково завершити сезон – лікар озвучив можливі терміни відновлення лідера Жирони.
Українець потрапив до символічної збірної 1/4 Кубка чемпіонів КОНКАКАФ – у півфіналі чекає кривдник Мессі і Кривцова.
Трубін додав 43 мільйони і є найдорожчим молодим кіпером світу – прогрес Забарного також вражає.