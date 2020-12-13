Україна

Динамо втратило очки з Колосом у поєдинку 13 туру УПЛ, який є останнім у 2020 році. Арбітр зустрічі показав дві червоні картки та призначив два пенальті – дивіться відео голів і огляд скандального матчу з неймовірним промахом Супряги. Мірча Луческу обурився суддівством та ледь не повторив свою знамениту витівку, а після гри обидва тренери розкритикували арбітраж. Щоправда, втрата очок не завадила Динамо стати "зимовим чемпіоном" України – навіть у випадку перемоги Шахтаря над Інгульцем "гірники" не зможуть наздогнати киян.

В інших матчах Ворскла та Минай розійшлися миром, а Рух розбив СК Дніпро-1 на очах Артема Мілевського – перша перемога львів'ян в чемпіонаті, яка дозволила їм піднятися з останнього місця. Тепер в УПЛ не залишилося команд, які б не знали смаку перемог.

Півзахисник Шахтаря Манор Соломон зацікавив три гранди Серії А – ізраїльтянин може опинитися в одній команді з Маліновським.

Наші за кордоном

Вдалий день вийшов для українських футболістів, які виступають в Угорщині. Ференцварош Сергія Реброва здобув чергову перемогу і продовжує впевнено лідирувати – асист в активі Зубкова. Ще кращі справи в Івана Петряка, який оформив дубль у складі Фехервара. Його команда втримує другу позицію турнірної таблиці.

А от Роман Зозуля пропустив матч Альбасете через коронавірус. Український форвард здав позитивний тест та вирушив на ізоляцію, а його команда поступилася 0:3.

Світ

Манчестер Юнайтед і Манчестер Сіті розписали нічию в дербі та залишилися за межами єврокубкової зони. У Мадриді було веселіше – Реал переграв Атлетіко, завдавши команді Сімеоне першої поразки в Ла Лізі.

Баварія і Борусія Д знову втратили очки. Якщо мюнхенці все ж здобули нічию і повернули собі лідерство, то Дортмунд зганьбився, пропустивши вдома 5 голів від Штутгарта.

Челсі поступився Евертону, втративши шанс очолити турнірну таблицю АПЛ щонайменше до поєдинків Тоттенхема і Ліверпуля.