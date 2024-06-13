Збірна України

Наша національна команда прибула до місця свого розташування на Євро-2024. На Реброва і компанію чекав дуже теплий прийом.

Головна тема у таборі "синьо-жовтих" – травма Віталія Миколенка. Партнери дорікають грубіяну зі збірної Молдови, але сам захисник та лікар збірної берігають обережний оптимізм.

Травми перед Євро-2024

Проблеми зі здоров'ям продовжують викошувати гравців різних збірних. Німеччина втратила півзахисника Баварії через небанальну хворобу.

Є тривога у збірних Франції, багатостраждальних Нідерландів та Польщі.

Велике переселення тренерів

За одинь день величезна кількість іменитих фахівців офіційно отримала нову роботу. Ювентус призначив Мотту, Монца зробила ставку на Несту, а Гаттузо спробує рятувати кар'єру в Хорватії. Фернанду Сантуш також харчами не перебирає – чемпіон Європи буде тренувати скромну збірну.

Натомість Ерік Тен Хаг залишається на чолі МЮ. Перемога в Кубку Англії таки вберегла нідерландця від принизливого звільнення.

Трансферні чутки

Ну як без Луніна і Довбика? Арсенал поповнив список претендентів на кіпера Реала. Довбик нібито наближається до Атлетіко, поки Жирона будує грандіозні плани на літо. Українського Пічічі "задобрили" ще однією нагородою.

Тим часом Мессі позбавляє інсайдерів хліба. Лео публічно назвав клуб, у якому завершить кар'єру.