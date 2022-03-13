Війна Росії та України

Донецький Шахтар через війну Росії проти України задумався про тимчасове прощання з більшістю своїх легіонерів. Агенти вже отримали розпорядження – лише п'ять бразильців недоторкані.

Уряд Великої Британії близький до того, щоб остаточно вигнати Романа Абрамовича з Челсі. Росіянин погодився продати клуб під загрозою зняття команди посеред сезону.

Півзахисник друголігової Вікторії, яка базується у Сумській області, Юрій Цапій зник разом із сім'єю. Він родом із Маріуполя. Юний український футболіст і його мати загинули від куль окупантів під час евакуації на Київщині.

Росія напала на Україну: Шахтар розпускає бразильців, Абрамовича змусили віддати Челсі, вбивство юного футболіста (LIVE)

Українці за кордоном

Віктор Коваленко відзначився курйозним асистом, який допоміг Спеції здобути перемогу. Відразу після матчу українець звернувся до жителів рідного міста, закликавши Херсон не дати окупантам провести незаконний референдум.

Руслан Маліновський свій поєдинок 29-го туру Серії А проведе сьогодні, а вчора опинився у епіцентрі трансферних новин. Українець став ціллю Мілана, який шукає гравця на позицію треквартісти.

Аль-Айн Сергія Реброва з шедевром переміг головного переслідувача і пішов у відрив.

Юрченко й Філіппов з прапорами України переможно дебютували за Ригу, якою володіє росіянин – візаві теж влаштував акцію.

Світ

Кріштіану Роналду провів феноменальний матч на Олд Траффорд. Манчестер Юнайтед завдяки хет-трику форварда обіграв Тоттенхем, а сам португалець офіційно став найкращим бомбардиром за всю історію футболу.

Колишній півзахисник Динамо Олександр Яковенко потрапив у серйозну ДТП закордоном: є кадри з місця аварії.

Боси ПСЖ обрали першу жертву у клубі – виліт з ЛЧ і безкоштовна втрата Мбаппе не залишають вибору. Французька суперзірка вже наступного тижня підпише контракт з Реалом.