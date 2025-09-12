Головні новини 11 вересня: українець приніс Барселоні перемогу на чемпіонаті світу, фіаско Ворскли і Колоса в єврокубках
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 11 вересня.
Україна
Ворскла програла Льовену в Лізі чемпіонів, а Колос поступився Влзанії у кваліфікації Ліги Європи.
Шахтар принижує Динамо, список очолив новий виконавець – Transfermarkt оновив ціни на гравців УПЛ.
Карпати різко розкритикували Барселону за запрошення росіянина на матч з українцями.
Рух поскаржиться в ФІФА та УЄФА через зірваний трансфер, а Ворскла офіційно підписала захисника Олександрії.
Українці за кордоном
Барселона виграла чемпіонат світу – єдиний гол забив гравець збірної України у стилі Мессі (ВІДЕО).
Український форвард змінив клуб в Європі, а Бенфіка виставила клаусулу за Судакова.
Ванат провів перше тренування з Жироною, а Лунін повернувся до загальної групи Реала.
Яремчук ризикує пропустити стартовий матч Ліги чемпіонів, а Зінченко не має права дебютувати за Ноттінгем Форест у найближчому матчі.
Сікан отримав нового претендента – клуб із захисником Динамо може "врятувати" екс-гравця Шахтаря.
Світ
Луческу готовий попрощатися зі збірною Румунії після провалу в стилі Реброва, а тренер збірної Молдови подав у відставку після 1:11.
Онана офіційно став одноклубником трьох українців.
Клуб Бензема оформив підсилення на понад 20 млн, а син Роналдінью офіційно перебрався в Чемпіоншип.
Ройс став президентом медіакоманди – легендарний півзахисник поповнив "клуб Подольскі та Хуммельса".