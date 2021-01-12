Україна

Київське Динамо пройшло медогляд після зимових канікул і провело перше тренування після відпустки – Сідклей та Кадірі в обоймі.

Донецький Шахтар зняв документальний фільм про поїздку на Донбас: Малишев і Хочолава – у головних ролях, тло – руїни і мінні поля. Президент СК Дніпро-1 Береза спростував фінансові проблеми клубу.

Полтавська Ворскла вказала на двері п'ятьом гравцям. Натомість Олександр Рябоконь оголосив про завершення кар'єри ветерана Десни.

Європа

У Кубку Англії Вест Хем вирвав перемогу над клубом 5-ї ліги – Ярмоленко став найгіршим у поєдинку. Натомість Манчестер Юнайтед зійдеться у двобої з Ліверпулем, прохідний суперник для Зінченка – жеребкування наступної стадії турніру.

У чемпіонаті Іспанії Бетіс у меншості переграв Уеску, а Хетафе впевнено здолав Ельче. Тим часом Спеція здолала Сампдорію у важкому матчі Серії А.

''Відібрати місце в Куртуа – неможливо": провідний іспанський журналіст дав пораду Луніну – ексклюзив "Футбол 24". Дортмундська Борусія втратила Вітселя до кінця сезону – бельгієць ризикує пропустити Євро-2020.

Трансфери та чутки

Київське Динамо може перехопити Алекса Тейшейру в Луческу-молодшого. Бразилець Бернард може знову стати гравцем Шахтаря.

Італійський Мілан офіційно відпустив свого захисника у чемпіонат Туреччини. Туринський Ювентус домовився про перехід таланта молодіжної збірної Італії.

Ветеран Дані Алвес натякнув на повернення у Севілью – найтитулованіший гравець світу може знову засяяти у Ла Лізі. Лондонський Вест Хем може компенсувати відхід Аллє форвардом Реала.