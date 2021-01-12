Головні новини 11 січня: Динамо вийшло з канікул, Ярмоленко провалився у Кубку Англії, екс-зірки УПЛ можуть повернутися
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 11 січня.
Україна
Київське Динамо пройшло медогляд після зимових канікул і провело перше тренування після відпустки – Сідклей та Кадірі в обоймі.
Донецький Шахтар зняв документальний фільм про поїздку на Донбас: Малишев і Хочолава – у головних ролях, тло – руїни і мінні поля. Президент СК Дніпро-1 Береза спростував фінансові проблеми клубу.
Полтавська Ворскла вказала на двері п'ятьом гравцям. Натомість Олександр Рябоконь оголосив про завершення кар'єри ветерана Десни.
Європа
У Кубку Англії Вест Хем вирвав перемогу над клубом 5-ї ліги – Ярмоленко став найгіршим у поєдинку. Натомість Манчестер Юнайтед зійдеться у двобої з Ліверпулем, прохідний суперник для Зінченка – жеребкування наступної стадії турніру.
У чемпіонаті Іспанії Бетіс у меншості переграв Уеску, а Хетафе впевнено здолав Ельче. Тим часом Спеція здолала Сампдорію у важкому матчі Серії А.
''Відібрати місце в Куртуа – неможливо": провідний іспанський журналіст дав пораду Луніну – ексклюзив "Футбол 24". Дортмундська Борусія втратила Вітселя до кінця сезону – бельгієць ризикує пропустити Євро-2020.
Трансфери та чутки
Київське Динамо може перехопити Алекса Тейшейру в Луческу-молодшого. Бразилець Бернард може знову стати гравцем Шахтаря.
Італійський Мілан офіційно відпустив свого захисника у чемпіонат Туреччини. Туринський Ювентус домовився про перехід таланта молодіжної збірної Італії.
Ветеран Дані Алвес натякнув на повернення у Севілью – найтитулованіший гравець світу може знову засяяти у Ла Лізі. Лондонський Вест Хем може компенсувати відхід Аллє форвардом Реала.