Головні новини 11 серпня: Забарний розпочне в ПСЖ з росіянином, Роналду освідчився Джорджині, Динамо відпустило гравця
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за понеділок, 11 серпня.
Україна
Зоря перемогла Кудрівку – син Саленка забив дебютний гол в УПЛ, голкіпер Яшков виконав асист.
Срна наїхав на суддів за матч проти Карпат – директор Шахтаря показав два епізоди: Нічого не змінилося, та сама історія.
ФСК Маріуполь поступився Прикарпаттю – найкращий бомбардир Першої ліги знову забив і вивів у лідери.
Пафос – Динамо
Передматчева прес-конференція Шовковського – про важкий графік та можливу зміну тактики кіпріотів.
Де дивитися матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів – доступна безкоштовна трансляція.
Динамо готує несподіване підсилення для Шовковського, – джерело.
Світ
Роналду зробив Джорджині пропозицію – відома відповідь на розкішну каблучку (ФОТО).
Інтер Маямі без Мессі зганьбився з Орландо – дубль екс-партнера Маліновського, Суарес майже забив з центра поля – ВІДЕО.
УЄФА офіційно понизив Крістал Пелас до Ліги конференцій – відомо, хто забере їхнє місце в ЛЄ.
Збірна Іспанії офіційно звільнила головного тренера після невдачі на жіночому Євро.
Трансфери
Атлетіко продовжує трансферну революцію на 175 млн євро – чемпіон Європи офіційно став сьомим новачком.
Син легенди Динамо офіційно перебрався до дебютанта УПЛ.
Українці за кордоном
Довбик отримав несподіваний варіант з АПЛ – українця може підписати легендарний клуб.
Забарний успішно пройшов медогляд і вже є гравцем ПСЖ, – топ-видання Франції. Щоправда, українець ризикує ділити роздягальню з росіянином – ПСЖ показово принижує суперзірку.
В'юнник забив свій дебютний м'яч у сезоні на очах у президента Польщі – ВІДЕО.