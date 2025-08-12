Україна

Зоря перемогла Кудрівку – син Саленка забив дебютний гол в УПЛ, голкіпер Яшков виконав асист.

Срна наїхав на суддів за матч проти Карпат – директор Шахтаря показав два епізоди: Нічого не змінилося, та сама історія.

ФСК Маріуполь поступився Прикарпаттю – найкращий бомбардир Першої ліги знову забив і вивів у лідери.

Пафос – Динамо

Передматчева прес-конференція Шовковського – про важкий графік та можливу зміну тактики кіпріотів.

Де дивитися матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів – доступна безкоштовна трансляція.

Динамо готує несподіване підсилення для Шовковського, – джерело.

Світ

Роналду зробив Джорджині пропозицію – відома відповідь на розкішну каблучку (ФОТО).

Інтер Маямі без Мессі зганьбився з Орландо – дубль екс-партнера Маліновського, Суарес майже забив з центра поля – ВІДЕО.

УЄФА офіційно понизив Крістал Пелас до Ліги конференцій – відомо, хто забере їхнє місце в ЛЄ.

Збірна Іспанії офіційно звільнила головного тренера після невдачі на жіночому Євро.

Трансфери

Атлетіко продовжує трансферну революцію на 175 млн євро – чемпіон Європи офіційно став сьомим новачком.

Син легенди Динамо офіційно перебрався до дебютанта УПЛ.

Українці за кордоном

Довбик отримав несподіваний варіант з АПЛ – українця може підписати легендарний клуб.

Забарний успішно пройшов медогляд і вже є гравцем ПСЖ, – топ-видання Франції. Щоправда, українець ризикує ділити роздягальню з росіянином – ПСЖ показово принижує суперзірку.

В'юнник забив свій дебютний м'яч у сезоні на очах у президента Польщі – ВІДЕО.