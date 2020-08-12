Головні новини 11 серпня: Шахтар вийшов у півфінал ЛЄ, перша поразка Динамо з Луческу, список Шевченка на Лігу націй

Ліга Європи

Шахтар вийшов у півфінал Ліги Європи 2019/20. "Гірники" розгромили Базель з рахунком 4:1 та у півфіналі зіграють проти міланського Інтера – дивіться відео голів та огляд матчу. Таким чином, визначилися півфінальні пари турніру, а матчі пройдуть 16 та 17 серпня в Німеччині. Вирішальний поєдинок запланований на 21 серпня та пройде в Кельні.

Україна

Андрій Шевченко оголосив розширений список гравців, викликаних на поєдинки Ліги націй проти Швейцарії та Іспанії. Наразі у списку 36 виконавців, серед яких є і дебютанти. Щоправда, даний перелік повинен дещо скоротитися.

Динамо вперше програло при Мірчі Луческу. Кривдником "біло-синіх" стала чернігівська Десна, яка посіла 4 місце в УПЛ 2019/20. У складі киян голом відзначився Циганков – дивіться відеоогляд гри.

До слова, Динамо начебто цікавиться сином Рівалдо. Про інтерес киян до бразильця повідомили румунські ЗМІ. А от форвард Динамо Владислав Супряга зацікавив Аталанту. Про це інформують вже італійські медіа.

Шахтар заявив НСК Олімпійський у статусі домашньої арени на сезон 2020/21. Таким чином, "гірники" прийматимуть своїх суперників у Києві. Також донецький клуб офіційно попрощався з одним із бразильців.

Світ

Альфонс Ареола офіційно покинув Реал – шлях для повернення Андрія Луніна відкритий. Голкіпер збірної України в наступному сезоні стане дублером Тібо Куртуа у мадридському гранді.

Поєдинок Ліги чемпіонів був перенесений через коронавірус. Долю матчу визначать пізніше.