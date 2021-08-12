Україна

Динамо в перенесеному матчі УПЛ спокійно переграло Минай і очолило турнірну таблицю УПЛ. Ерік Рамірес ефектно дебютував за киян, записавши собі в актив асист і гол. Шикарний матч провів Буяльський, а от Селезньов розчарував пенсіонерським футболом. А ще Євген влаштував жорстку перепалку з Караваєвим.

З'явилася інформація, що наступним тренером збірної України стане Олександр Петраков. Фахівець нібито вже погодився очолити головну команду країни. Натомість Сергій Ребров готує Аль-Айн до нового сезону. На шляху його призначення в збірну України стоять агенти.

Єврокубки

Челсі завоював Суперкубок УЄФА, обігравши Вільяреал у серії пенальті. Героєм вечора за декілька хвилин став Кепа – він вийшов спеціально під "лотерею" і потягнув два удари.

Шахтар напередодні пройшов Генк у Лізі чемпіонів. Роберто Де Дзербі не чарівник, але донеччани зобов'язані проходити Монако – провал у плей-офф ЛЧ буде катастрофою. День України в ЛЧ: наші майже в усіх парах, дуель з Росією, ривок у таблиці коефіцієнтів і розпач конкурентів.

Роман Яремчук прокоментував феєричний дебют за Бенфіку проти Спартака і дав обіцянку португальцям. Українець отримав відзнаку за успіх в матчі з росіянами – Бенфіка змінила назву клубного Twitter на честь Яремчука.

Мессі в ПСЖ

ПСЖ красиво презентував Ліонеля: шаленство фанів, тріумф Аль-Хелаїфі та єдина умова аргентинця. "Він творить магію": шейхи впевнені, що ПСЖ змінив історію футболу трансфером Мессі. "Почуваюся щасливим": Мессі в захваті від переїзду в Париж і дав амбітну обіцянку.