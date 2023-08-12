Головні новини 11 серпня: Анчелотті дає надію Луніну, Холанд запалив у дебюті АПЛ, Кучер на межі звільнення
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 11 серпня.
Україна
Динамо, СК Дніпро-1 і Зоря можуть приєднатися до телепулу УПЛ – джерело розкрило приблизну вартість підписки.
Дніпро-1 звільнить Кучера у випадку невиходу в групу єврокубків – клуб роздумує над сенсаційним призначенням.
Перша ліга: Карпати продовжили переможну серію, взявши реванш за виліт із Кубка – всі результати.
Світ
Ман Сіті виніс Бернлі у першому матчі АПЛ 2023/24 – історичний Холанд посварився з партнером і Гвардіолою, втрата зірки.
Харрі Кейн нарешті прибув у Мюнхен для завершення трансферу в Баварію.
Українці за кордоном
Владислав Кочергін забив за Ракув у другому матчі поспіль – автогол відібрав нічию у чемпіона Польщі.
Жирона цікавиться ще двома українцями – складні відносини з Динамо завадили трансферу.
Лунін отримав несподіваний сигнал від Анчелотті – тренер здивував словами про українця після травми Куртуа.
Маліновський може піти шляхом зірок – хавбек Марселя має варіанти в топ-чемпіонатах і Саудівській Аравії.