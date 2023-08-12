"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 11 серпня.

Україна

Динамо, СК Дніпро-1 і Зоря можуть приєднатися до телепулу УПЛ – джерело розкрило приблизну вартість підписки.

Дніпро-1 звільнить Кучера у випадку невиходу в групу єврокубків – клуб роздумує над сенсаційним призначенням.

Перша ліга: Карпати продовжили переможну серію, взявши реванш за виліт із Кубка – всі результати.

Світ

Ман Сіті виніс Бернлі у першому матчі АПЛ 2023/24 – історичний Холанд посварився з партнером і Гвардіолою, втрата зірки.

Харрі Кейн нарешті прибув у Мюнхен для завершення трансферу в Баварію.

Українці за кордоном

Владислав Кочергін забив за Ракув у другому матчі поспіль – автогол відібрав нічию у чемпіона Польщі.

Жирона цікавиться ще двома українцями – складні відносини з Динамо завадили трансферу.

Лунін отримав несподіваний сигнал від Анчелотті – тренер здивував словами про українця після травми Куртуа.

Маліновський може піти шляхом зірок – хавбек Марселя має варіанти в топ-чемпіонатах і Саудівській Аравії.