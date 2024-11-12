Україна

Рух може підписати форварда, який пограв у Серії А – легіонер вже перебуває на перегляді у Львові.

Збірна України зазнала чергової втрати – гравець, який тільки-но замінив Циганкова.

"Це обурило Ярмоленка": Ребров розповів про неприйнятну ситуацію у збірній України на Євро-2024.

Заснував Нафтовик, асистував Фоменку в збірній і відкрив Ящука: Інтерв'ю Любомира Кузьмяка з Валерієм Душковим, колишнім тренером збірної України і багаторічним соратником Михайла Фоменка.

Коваленко хоче повернутись до знайомого для себе чемпіонату – українець вже відкинув декілька пропозицій.

Світ

Анчелотті не хоче відправляти Луніна у запас після відновлення Куртуа – у Реалі високо оцінили вклад українця в гру.

Довбик нарешті дочекався трофея Пічічі – фото українця з нагородою.

Клуб-сенсація ЛЧ офіційно оголосив заміну тренеру, якого забрав Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед офіційно позбувся найкращого тренера в історії клубу за відсотком перемог.

ПСЖ може звільнити Луїса Енріке через провали в ЛЧ – парижанам пропонують тренера, який трощив Шахтар 8:4.

"Фільм, який ми вже бачили": Довбик отримав вердикт від італійських ЗМІ за фіаско з Болоньєю.