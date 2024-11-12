Головні новини 11 листопада: збірна України втратила ще одного гравця, Довбика нагородили історичним трофеєм
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за понеділок, 11 листопада.
Україна
Рух може підписати форварда, який пограв у Серії А – легіонер вже перебуває на перегляді у Львові.
Збірна України зазнала чергової втрати – гравець, який тільки-но замінив Циганкова.
"Це обурило Ярмоленка": Ребров розповів про неприйнятну ситуацію у збірній України на Євро-2024.
Заснував Нафтовик, асистував Фоменку в збірній і відкрив Ящука: Інтерв'ю Любомира Кузьмяка з Валерієм Душковим, колишнім тренером збірної України і багаторічним соратником Михайла Фоменка.
Коваленко хоче повернутись до знайомого для себе чемпіонату – українець вже відкинув декілька пропозицій.
Світ
Анчелотті не хоче відправляти Луніна у запас після відновлення Куртуа – у Реалі високо оцінили вклад українця в гру.
Довбик нарешті дочекався трофея Пічічі – фото українця з нагородою.
Клуб-сенсація ЛЧ офіційно оголосив заміну тренеру, якого забрав Манчестер Юнайтед.
Манчестер Юнайтед офіційно позбувся найкращого тренера в історії клубу за відсотком перемог.
ПСЖ може звільнити Луїса Енріке через провали в ЛЧ – парижанам пропонують тренера, який трощив Шахтар 8:4.
"Фільм, який ми вже бачили": Довбик отримав вердикт від італійських ЗМІ за фіаско з Болоньєю.