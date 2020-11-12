Збірна України

Україна програла Польщі в товариському матчі без логіки. Подарунки Ярмоленка і Луніна стали вирішальними – один Андрій не реалізував пенальті, а інший привіз прикрий гол. Ярмола ще й зіпсував серію успішних 11-метрових, програвши дуель каркасу воріт.

Попри негативний підсумок, "синьо-жовті" відіграли краще за суперника. Навіть наставник збірної Польщі визнав фартовість своєї перемоги. Андрій Шевченко заявив, що йому сподобалося все, крім результату, а критикувати Луніна відмовився. Він серйозно занепокоїв іспанську пресу – це унікальний випадок в Реалі.

Наступний матч збірна України проведе 14 листопада проти Німеччини в рамках Ліги націй. Бундестім підготувалася перемогою над Чехією – знекровлений склад, MVP з Гладбаха та корисні дебютанти.

Україна

Динамо повідомило результати нових тестів на коронавірус. 8 гравців вилікувались – серед них два голкіпери та низка основних виконавців. Але є погані новини – виявлено групу нових інфікованих. Зокрема, позитивний тест у молодіжній збірній України здав Нещерет. Захисник Динамо зацікавив клуби Іспанії та Італії.

В Україні запровадили карантин вихідного дня, але проведенню матчів чемпіонату України це не завадить. Катерина Монзуль офіційно отримала призначення на матч Ліги націй. Збірна України ризикує втратити природженого бомбардира: чутки про Баварію, стиль Яремчука і німецький паспорт.

Європа

Топ-збірні провели спаринги. Франція сенсаційно поступилась Фінляндії, Нідерланди та Іспанія розійшлись миром, а Португалія принизила Андорру. Данія впевнено обіграла Швецію, а Туреччина та Хорватія у пекельній перестрілці не визначили сильнішого.

Ювентус планує грандіозний обмін з ПСЖ – Роналду стане жертвою своєї зарплати. А ще ПСЖ підтримує контакт з батьком Мессі – парижани готуються до офіційних перемовин взимку. Неймар визначився щодо умов продовження угоди з французьким клубом – фінансовий фактор відійшов на другий план.