Україна

Безумовно, головною подією вчорашнього дня стало звільнення Херсону. Уродженець цього міста Віктор Коваленко подякував ЗСУ, його земляк Олександр Караваєв розповів про батьків, які перебували в окупації.

І, звісно, усе заполонили кавуни – Шахтар, Динамо та інші клуби УПЛ відреагували на звільнення Херсона з-під російської окупації.

УПЛ затвердила дати й час поєдинків останнього туру у 2022 році.

Трансфери

Арсенал намагається оформити трансфер Мудрика хитрим шляхом – Шахтар не ведеться, але вже обрав заміну для свого вихованця в Хорватії. Також на Мудрика претендує Ньюкасл – арабські мільярдери схвалили підписання.

Антоніо Конте може допомогти Руслану Маліновському попрощатися з Джан П'єро Гасперіні. Віктор Вацко запевнив, що Тоттенхем точно цікавиться одним із лідерів збірної України.

Ще більше ослабити донеччан хоче їхній колишній наставник. Ба бльше, Брайтон готує справжнє "пограбування" Шахтаря, адже Де Дзербі хоче мінімум трьох гравців.