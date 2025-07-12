Головні новини 11 липня: Шахтар влаштував чергове побоїще, Динамо відскочило з англійцями, апгрейт Кубка України
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 11 липня.
УПЛ
Динамо не зуміло переграти п'ятиразового володаря Кубка Англії – точний удар Ваната погасив запал суперника.
Шахтар з хет-триком Траоре розбив словенський Бріньє – черговий розгром від "гірників" після феєрії в Лізі Європи.
Колос розтрощив Лівий Берег у нетиповому спарингу – дев’ять голів і дебют коштовного новачка.
Кубок України офіційно стартуватиме в новому форматі – оновлені правила та трофей.
Ворскла знайшла несподівану заміну Любеновічу – екс-наставник полтавців "втік" через 2,5 тижні роботи.
ЮКСА підписала захисника Маріуполя, який понад два роки провів в полоні.
Трансфери
Шахтар офіційно оголосив про перехід екс-футболіста Барселони – він грав разом з Тураном.
Вінгер Динамо офіційно проміняв Іспанію на 2-разового володаря Кубка Франції.
Лідер Вереса офіційно змінив УПЛ на Першу лігу, а Зоря оголосила про підписання захисника з досвідом виступів в єврокубках.
Полісся здихалось свого лідера, який відмовлявся грати в УПЛ – легенда Шахтаря приніс житомирцям перші серйозні гроші.
Екс-захисник Шахтаря продовжить кар'єру в Італії.
Світ
Жіноче Євро-2025: Італія поступилась Іспанії, але пролізла в плей-офф, Португалія зганьбилась з аутсайдером.
Крістал Пелас офіційно виключений з Ліги Європи.
Ньюкасл здійснив другий рекордний трансфер в історії клубу.
Ноттінгем Форест хоче подати до суду на Тоттенхем – "шпори" домовлялися про трансфер гравця в обхід клубу.