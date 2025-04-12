Головні новини 11 квітня: Україна їде на Євро, Ліверпуль поставив крапку зі Салахом, Барса оплакує внучку екс-президента
"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за 11 квітня 2025 року.
Україна
Збірна України з футзалу гарантувала вихід на Євро-2026, знищивши Кіпр 11 голами – покер найкращого бомбардира відбору.
Шахтар розгромив ЛНЗ за 13 хвилин – Марлон долучився до трьох голів, оформивши дубль, Фесюн дебютував за "гірників".
Гравець збірної України несподівано швидко відновився від травми – його команда бореться за виживання в Англії.
Екс-футболіст Динамо покинув клуб з Казахстану – раніше там грали ще двоє українців.
Вацко розставив крапки над "і" в ситуації з невикликом Степанова у збірну України та рукоприкладством з боку тренерів.
Ромаріо збирається відвідати Україну – син легендарного футболіста назвав одну умову.
Перша ліга: Вікторія розписала нічию з Прикарпаттям, Епіцентр вирвав перемогу проти СК Полтави.
Друга ліга: дубль Руха сенсаційно програв середняку, Олександрія-2 врятувалась завдяки шедевральному автоголу.
Світ
Салах офіційно продовжив контракт з Ліверпулем – він нарешті отримав усе, про що просив.
Ван Дейк вслід за Салахом продовжив контракт з Ліверпулем – довгоочікувана угода для капітана на 2 роки.
Зіркового одноклубника Зінченка визнали гравцем тижня в ЛЧ після дубля зі штрафних у ворота Реала.
Реал отримає потужне підсилення перед матчем з Арсеналом в ЛЧ – ключовий хавбек готовий повернутися на поле.
Барселона дізналася остаточний вердикт після скарги Осасуни – команді загрожувала технічна поразка у матчі Ла Ліги.
Барселона зробила Фліку пропозицію щодо нової угоди – тренер каталонців не поспішає ухвалювати рішення.
Онука екс-президента Барселони трагічно загинула в авіакатастрофі – її дідусь привіз Кройфа в Каталонію.
Ді Марія, Флоренці та ще 10 гравців опинилися під підозрою через ставки на спортивні матчі в Італії.
Мілан розбив Удінезе, зберігши шанси на Лігу чемпіонів – Меньян зазнав моторошної травми.
РБ Лейпциг втримав перемогу над Вольфсбургом – 80-мільйонна зірка дублем підняв у зону Ліги чемпіонів.
Валенсія у матчі з топ-сейвами голкіперів перемогла Севілью – "кажани" пішли у солідний відрив від зони вильоту.