"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за 11 квітня 2025 року.

Україна

Збірна України з футзалу гарантувала вихід на Євро-2026, знищивши Кіпр 11 голами – покер найкращого бомбардира відбору.

Шахтар розгромив ЛНЗ за 13 хвилин – Марлон долучився до трьох голів, оформивши дубль, Фесюн дебютував за "гірників".

Гравець збірної України несподівано швидко відновився від травми – його команда бореться за виживання в Англії.

Екс-футболіст Динамо покинув клуб з Казахстану – раніше там грали ще двоє українців.

Вацко розставив крапки над "і" в ситуації з невикликом Степанова у збірну України та рукоприкладством з боку тренерів.

Ромаріо збирається відвідати Україну – син легендарного футболіста назвав одну умову.

Перша ліга: Вікторія розписала нічию з Прикарпаттям, Епіцентр вирвав перемогу проти СК Полтави.

Друга ліга: дубль Руха сенсаційно програв середняку, Олександрія-2 врятувалась завдяки шедевральному автоголу.

Світ

Салах офіційно продовжив контракт з Ліверпулем – він нарешті отримав усе, про що просив.

Ван Дейк вслід за Салахом продовжив контракт з Ліверпулем – довгоочікувана угода для капітана на 2 роки.

Зіркового одноклубника Зінченка визнали гравцем тижня в ЛЧ після дубля зі штрафних у ворота Реала.

Реал отримає потужне підсилення перед матчем з Арсеналом в ЛЧ – ключовий хавбек готовий повернутися на поле.

Барселона дізналася остаточний вердикт після скарги Осасуни – команді загрожувала технічна поразка у матчі Ла Ліги.

Барселона зробила Фліку пропозицію щодо нової угоди – тренер каталонців не поспішає ухвалювати рішення.

Онука екс-президента Барселони трагічно загинула в авіакатастрофі – її дідусь привіз Кройфа в Каталонію.

Ді Марія, Флоренці та ще 10 гравців опинилися під підозрою через ставки на спортивні матчі в Італії.

Мілан розбив Удінезе, зберігши шанси на Лігу чемпіонів – Меньян зазнав моторошної травми.

РБ Лейпциг втримав перемогу над Вольфсбургом – 80-мільйонна зірка дублем підняв у зону Ліги чемпіонів.

Валенсія у матчі з топ-сейвами голкіперів перемогла Севілью – "кажани" пішли у солідний відрив від зони вильоту.