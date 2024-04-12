Єврокубки

АПЛ тотально провалилась у Лізі Європи. Ліверпуль на Енфілді зазнав побиття від Аталанти, а Вест Хем не зміг стримати потужний Байєр. Лише Астон Вілла постояла за честь чемпіонату, але це вже було у Лізі конференцій.

Бенфіка Анатолія Трубіна втримала хоч якийсь гандикап над Марселем перед матчем-відповіддю у Франції. Рома виграла битву італійських грандів у Мілана.

АПЛ

На внутрішній арені в Англії триває кара злісних боржників. Шеффілд Юнайтед і так несеться у Чемпіоншип, а тут гримнув очковий штраф. Щоправда, про нього доведеться думати лише в наступному сезоні.

Ілля Забарний продовжує вражати Англію. Українець після впевненого березня забрав престижну нагороду в Борнмуті.

Українці у Європі

Віктор Циганков ризикує пропустити топ-матч Жирони через травму. Каталонці битимуться з прямим конкурентом за зону ЛЧ – Атлетіко.

Назар Волошин ще не у Європі, але має цілком реальну пропозицію. Агент вінгера Динамо підтвердив інтерес французького клубу, який тісно пов'язаний з Челсі.

Збірна України

До Євро-2024 ще 2 місяці, тому доводиться розважати себе позафутбольними речами. Сергій Ребров має статус "середняка" за рівнем зарплати серед тренерів збірних-учасниць турніру. У наставника суперника України заробітки ще скромніші.

Наша команда U-17 дозволила Кіпру взяти реванш у спарингу. У цій віковій категорії Євро значно ближче – залишається місяць.