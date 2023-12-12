Головні новини 11 грудня: Шовковський став головним тренером Динамо, конкурент для Шевченка, проблема Коноплянки
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за понеділок, 11 грудня.
Динамо
Динамо офіційно оголосило ім'я постійного головного тренера. Ним став Олександр Шовковський, який дав перший коментар і розповів, що в нього буде новий помічник.
Суркіс прокоментував першу частину сезону Динамо – призначення тренера, головний провал і плани на зиму.
Хачеріді повернувся у Динамо – відома роль скандального екс-захисника.
Динамо вистраждало перемогу в дербі – 2 вилучення і пенальті, джокер Шовковського вирішує, вихованець ледь не прибив.
Україна
Шевченко може отримати серйозного конкурента на виборах президента УАФ – сигнали від іншої легенди збірної України.
Монзуль офіційно відсторонена від роботи за грубу помилку в матчі Шахтар – Верес.
Шахтар оголосив заявку на вирішальний матч ЛЧ проти Порту – лідер "гірників" не встиг відновитись.
Світ
Ібрагімовіч офіційно втретє повернувся в Мілан – керівництво підтвердило призначення легенди.
Коваленко дебютував у старті Емполі – команда українця врятувалася від поразки після жахливого ляпу голкіпера.
Коноплянку виганяють з ЧФР Клуж – президент клубу заявив про величезне розчарування українцем.