"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за понеділок, 11 грудня.

Динамо

Динамо офіційно оголосило ім'я постійного головного тренера. Ним став Олександр Шовковський, який дав перший коментар і розповів, що в нього буде новий помічник.

Суркіс прокоментував першу частину сезону Динамо – призначення тренера, головний провал і плани на зиму.

Хачеріді повернувся у Динамо – відома роль скандального екс-захисника.

Динамо вистраждало перемогу в дербі – 2 вилучення і пенальті, джокер Шовковського вирішує, вихованець ледь не прибив.

Україна

Шевченко може отримати серйозного конкурента на виборах президента УАФ – сигнали від іншої легенди збірної України.

Монзуль офіційно відсторонена від роботи за грубу помилку в матчі Шахтар – Верес.

Шахтар оголосив заявку на вирішальний матч ЛЧ проти Порту – лідер "гірників" не встиг відновитись.

Світ

Ібрагімовіч офіційно втретє повернувся в Мілан – керівництво підтвердило призначення легенди.

Коваленко дебютував у старті Емполі – команда українця врятувалася від поразки після жахливого ляпу голкіпера.

Коноплянку виганяють з ЧФР Клуж – президент клубу заявив про величезне розчарування українцем.