Головні новини 11 грудня: новий клуб для Яремчука, Динамо і Шахтар солідно заробили в Лізі чемпіонів

Україна

Олександр Головко покинув посаду головного тренера першолігового Кременя. Угоду було розірвано за обопільною згодою сторін.

Шахтар заробив більше за Динамо в цьому сезоні єврокубків – відомі солідні доходи усіх українських клубів.

Потенційно найслабший суперник Динамо в 1/16 ЛЄ відібрав історичний рекорд в МЮ і Ювентуса – нереальний порятунок.

Світ

ФІФА назвала претендентів на щорічну нагороду The Best FIFA. Серед гравців трійку сформували Роналду, Мессі та Лєвандовскі. Серед тренерів до трійки номінантів увірвався Марсело Б'єлса.

Універсал мюнхенської Баварії Давід Алаба вийшов із переговорного процесу щодо нового контракту. Австрієць серйозно налаштований перейти в Реал.

Рональд Куман відреагував на невдачі команди і вже готує підсилення під час зимового трансферного вікна. Барселона мусить купити двох гравців.

Українці за кордоном

Захисник Євген Чеберко вкрай успішно дебютував у Лізі Європи. Український легіонер австрійського ЛАСКа потрапив до символічної збірної останнього туру групового етапу.

Богдан Михайліченко допоміг Андерлехту здолати лідера чемпіонату Бельгії і перервати безвиграшну серію.

Колишній тренер Динамо Вісенте Гомес заявив, що Роману Яремчуку слід подумати над тим, щоб змінити бельгійський Гент на чемпіонат Іспанії.