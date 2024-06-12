Збірна України

Національна збірна провела останній спаринг перед Євро-2024, розгромивши Молдову. Голами відзначилися Яремчук, Циганков, Довбик і Судаков. Сергій Ребров оцінив підготовку до чемпіонату Європи. Вболівальники обрали неочевидного "Лева матчу", а герой сприйняв нагороду з тонким гумором.

Миколенко зазнав травми у спарингу з Молдовою. Спортивний лікар оцінив шанси захисника збірної України зіграти на Євро-2024. "Вовтузити колгоспи в УПЛ – не те саме": карма за Польщу, як замінити Миколенка, смертельна зброя і наш К'єлліні.

Європа

Артем Довбик досяг принципової домовленості з новим клубом. Реал обрав пріоритетний клуб для продажу Луніна – Перес не збирається підсилювати конкурента. Президент УЄФА виступає за повернення росіян в турніри. Лєвандовскі офіційно пропустить перший матч Євро-2024.

Україна

Карпати остаточно назвали тренера на наступний сезон. ЛНЗ офіційно знайшов заміну Дулубу в Європі – черкасців очолив екс-тренер Шахтаря і Барселони. Чорноморець за крок від трансферу воротаря Шахтаря. На карті України з'являться 4 нові професіональні клуби.