Україна – Німеччина

Команда Андрія Шевченка зазнала другої поспіль поразки в Лізі націй. "Синьо-жовті" поступилися Німеччині на НСК Олімпійський та опустилися на 3 місце групи. За німців забивали Гінтер і Горецка (не обійшлося без помилки Георгія Бущана), у складі України забив Руслан Маліновський, який реалізував пенальті за фол проти Романа Яремчука. Рахунок міг бути й іншим, але "синьо-жовті" не реалізували свої шанси, а Бущан видав кілька класних сейвів – відео голів і огляд матчу.

Андрій Шевченко після матчу підтримав голкіпера і заявив, що задоволений грою. Щоправда, окрім самої поразки, є ще одна неприємна новина. Руслан Маліновський не зіграє з Іспанією через перебір жовтих карток.

Ліга націй

В інших поєдинках турніру Іспанія перемогла Швейцарію та їде до Києва на матч з Україною в статусі лідера квартету А4. Перемогу команді Луїса Енріке приніс єдиний гол, забитий в першому таймі після жахливої помилки суперників. Також відзначимо перемогу Люксембурга, за який вдало відіграв динамівець Жерсон Родрігес.

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