Збірна України

"На полі була одна команда майбутнього". Фінські ЗМІ вражені Україною – отрута від Петракова, 10 овечок і 3 наші герої

Руслан Маліновський готовий повернутися у національну команду, але це залежить від Олександра Петракова.

Збірна України у Львові вже розпочала підготовку до матчу проти Боснії та Герцеговини.

Перехід від системи Шевченка до Петракова завершений: секретна зброя Ярмоленка і тривога перед Боснією

Ліга націй

Збірна Франції обіграла Іспанію та стала володарем трофея. Кіліан Мбаппе забив скандальний переможний гол.

У матчі за третє місце Італія без проблем здолала Бельгію. Джанлуїджі Доннарумма отримав капітанську пов'язку та "запрошення" перейти у Ювентус.

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