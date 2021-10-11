Головні новини 10 жовтня: Франція виграла Лігу націй, Маліновський готовий повернутися у збірну України
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 10 жовтня.
Збірна України
"На полі була одна команда майбутнього". Фінські ЗМІ вражені Україною – отрута від Петракова, 10 овечок і 3 наші герої
Руслан Маліновський готовий повернутися у національну команду, але це залежить від Олександра Петракова.
Збірна України у Львові вже розпочала підготовку до матчу проти Боснії та Герцеговини.
Перехід від системи Шевченка до Петракова завершений: секретна зброя Ярмоленка і тривога перед Боснією
Ліга націй
Збірна Франції обіграла Іспанію та стала володарем трофея. Кіліан Мбаппе забив скандальний переможний гол.
У матчі за третє місце Італія без проблем здолала Бельгію. Джанлуїджі Доннарумма отримав капітанську пов'язку та "запрошення" перейти у Ювентус.
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