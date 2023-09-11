Головні новини 10 вересня: Німеччина звільнила Фліка, втрати України та Італії, новий тренер СК Дніпро-1
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 10 вересня.
Збірна України
Україна зазнала першої втрати перед матчем з Італією у відборі Євро-2024 – гравець Динамо вже поїхав зі збірної.
Збірна України прибула до Мілана на матч проти Італії без гравця Динамо – суперник має ще більше втрат.
Італія знайшла підсилення на матч з Україною – Спаллетті довикликав забивного вінгера.
Кваліфікація Євро-2024
Нідерланди здобули перемогу завдяки Вегхорсту, Греція знищила андердога – гонитва за Францією у відборі на Євро триває
Польща програла Албанії, Мітровіч хет-триком розбив Литву, Словенія познущалась з аутсайдера. Данія здолала фінів і лідирує в групі, Чорногорія вирвала перемогу на останній секунді.
Німеччина після провальної серії звільнила Фліка та вже встигла обрати фаворита на посаду тренера.
Інші топ-новини
Гармаш солідно дебютував за Осієк – легенда Динамо врятував від гола.
Реал знайшов альтернативу Мбаппе – мадридці можуть поцупити нападника Манчестер Сіті.
Інтер Маямі переміг без Мессі та Кривцова – безпрограшна серія продовжилася до 12 матчів.
СК Дніпро-1 призначить головним тренером зіркового фахівця з Другої ліги.