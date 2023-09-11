Збірна України

Україна зазнала першої втрати перед матчем з Італією у відборі Євро-2024 – гравець Динамо вже поїхав зі збірної.

Збірна України прибула до Мілана на матч проти Італії без гравця Динамо – суперник має ще більше втрат.

Італія знайшла підсилення на матч з Україною – Спаллетті довикликав забивного вінгера.

Кваліфікація Євро-2024

Нідерланди здобули перемогу завдяки Вегхорсту, Греція знищила андердога – гонитва за Францією у відборі на Євро триває

Польща програла Албанії, Мітровіч хет-триком розбив Литву, Словенія познущалась з аутсайдера. Данія здолала фінів і лідирує в групі, Чорногорія вирвала перемогу на останній секунді.

Німеччина після провальної серії звільнила Фліка та вже встигла обрати фаворита на посаду тренера.

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