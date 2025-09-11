Головні новини 10 вересня: Чигринський став тренером, черговий гол Кухаревича, легенда збірної Франції завершив кар'єру
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за середу, 10 вересня.
Україна
Кубок України: визначились дати й час матчів 1/16 фіналу – відомо, коли зіграють Динамо, Шахтар та інші клуби УПЛ.
Чигринський офіційно завершив кар'єру – екс-футболіст Барселони вже знайшов нове місце роботи.
Кухаревич відзначився голом в Кубку Словаччини – розпочав камбек у матчі з шістьма м'ячами (ВІДЕО).
Бущан міг повернутися в Динамо – тренер українця до останнього не знав про трансфер.
Шахтар міг продати ще одну зірку в АПЛ – "гірникам" пропонували понад 200 мільйонів.
Миколенка намагалися купити 2 гранди з Ліги чемпіонів – Евертон відхилив 30 млн і має козир проти втечі українця.
Світ
Аргентина без Мессі завершила поразкою, Бразилія підклала свиню екс-гравцю Шахтаря, шалені 6:3 з покером: відбір ЧС-2026.
Еріксен офіційно знайшов собі новий клуб.
Легенда збірної Франції завершив кар'єру.
Скандального арбітра АПЛ звинуватили у створенні непристойного відео за участю дитини.