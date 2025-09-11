Україна

Кубок України: визначились дати й час матчів 1/16 фіналу – відомо, коли зіграють Динамо, Шахтар та інші клуби УПЛ.

Чигринський офіційно завершив кар'єру – екс-футболіст Барселони вже знайшов нове місце роботи.

Кухаревич відзначився голом в Кубку Словаччини – розпочав камбек у матчі з шістьма м'ячами (ВІДЕО).

Бущан міг повернутися в Динамо – тренер українця до останнього не знав про трансфер.

Шахтар міг продати ще одну зірку в АПЛ – "гірникам" пропонували понад 200 мільйонів.

Миколенка намагалися купити 2 гранди з Ліги чемпіонів – Евертон відхилив 30 млн і має козир проти втечі українця.

Світ

Аргентина без Мессі завершила поразкою, Бразилія підклала свиню екс-гравцю Шахтаря, шалені 6:3 з покером: відбір ЧС-2026.

Еріксен офіційно знайшов собі новий клуб.

Легенда збірної Франції завершив кар'єру.

Скандального арбітра АПЛ звинуватили у створенні непристойного відео за участю дитини.