Українці за кордоном

Шевченко після 6-ї поразки у 9-ти матчах Серії А отримав вердикт щодо свого майбутнього в Дженоа. Ситуація по-справжньому складна.

Лунін може продовжити кар'єру в Аяксі. Українського голкіпера розглядають як заміну Андре Онана, який націлився на перехід в італійський гранд.

Потенційний дебют Віталія Миколенка за Евертон в чемпіонаті офіційно відклали.

Україна

Шахтар майже узгодив з Аяксом перехід бразильського вінгера. Перемовини вже вийшли на фінішну пряму.

Десна все ж отримала трансферний бан. Спортивний директор клубу підтвердив інформацію.

Зміни в Чорноморці тривають: Григорчук визначився з тренерським штабом, а також оформив перший і другий трансфери після повернення в Одесу.

Олександрія підсилилася аж п'ятьма новачками: Калітвінцев, гравці з Динамо і Шахтаря та ще два відомі футболісти.

Світ

Другий день Кубка Африки подарував чотири звитяги з однаковим рахунком: їх святкували Сенегал, Габон, Гвінея та Марокко. Окремої уваги заслуговує розкішний гол колишньої трансферної цілі Динамо.

Манчестер Юнайтед без Кріштіану Роналду вибив Астон Віллу з Кубка Англії, а арбітр скасував аж два голи у матчі.

Ювентус втратив лідера до кінця сезону. Футболіст зазнав травми хрестоподібної зв'язки.