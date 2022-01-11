Головні новини 10 січня: визначилась доля Шевченка в Дженоа, Шахтар наблизився до зіркового трансферу
Футбол 24 презентує дайджест головних новин за понеділок, 10 січня.
Українці за кордоном
Шевченко після 6-ї поразки у 9-ти матчах Серії А отримав вердикт щодо свого майбутнього в Дженоа. Ситуація по-справжньому складна.
Лунін може продовжити кар'єру в Аяксі. Українського голкіпера розглядають як заміну Андре Онана, який націлився на перехід в італійський гранд.
Потенційний дебют Віталія Миколенка за Евертон в чемпіонаті офіційно відклали.
Україна
Шахтар майже узгодив з Аяксом перехід бразильського вінгера. Перемовини вже вийшли на фінішну пряму.
Десна все ж отримала трансферний бан. Спортивний директор клубу підтвердив інформацію.
Зміни в Чорноморці тривають: Григорчук визначився з тренерським штабом, а також оформив перший і другий трансфери після повернення в Одесу.
Олександрія підсилилася аж п'ятьма новачками: Калітвінцев, гравці з Динамо і Шахтаря та ще два відомі футболісти.
Світ
Другий день Кубка Африки подарував чотири звитяги з однаковим рахунком: їх святкували Сенегал, Габон, Гвінея та Марокко. Окремої уваги заслуговує розкішний гол колишньої трансферної цілі Динамо.
Манчестер Юнайтед без Кріштіану Роналду вибив Астон Віллу з Кубка Англії, а арбітр скасував аж два голи у матчі.
Ювентус втратив лідера до кінця сезону. Футболіст зазнав травми хрестоподібної зв'язки.