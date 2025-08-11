Головні новини 10 серпня: Ліверпуль програв перший трофей сезону, шалені 6 голів Карпат і Шахтаря, фіаско Полісся
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 10 серпня.
Україна
Карпати розписали нічию з Шахтарем у грандіозному матчі з 6 голами – "леви" знову засмутили Турана в компенсований час.
Полісся зазнало першої поразки в чемпіонаті – Колос переміг у Житомирі завдяки дебютному голу "львівського Гріліша".
Оболонь здобула сенсаційну перемогу над Олександрією – Суханов забив шедевральний гол з 40 метрів.
Перша ліга: Інгулець вирвав перемогу в Металіста – перша звитяга петровців після вильоту з УПЛ. Чорноморець розпочав безпрограшну серію – Ракицький забив неймовірний гол майже з центра поля (ВІДЕО).
"Деякі з них готові дебютувати за першу команду": Ребров анонсував виклики нових гравців у збірну України.
Світ
Ліверпуль сенсаційно програв Крістал Пелас Суперкубок Англії – провал Салаха, шедеври новачків і відразу скандал.
Барселона знищила команду Фабрегаса – Рашфорд не забив у порожні ворота, феєрія Ямаля і Ферміна.
Челсі зіпсував дебют Модріча, розгромивши Мілан – "россонері" двічі пропустили за три хвилини, втрата Марески.
Сон допоміг врятуватися Лос-Анджлесу Смолякова, росіянин вкрав перемогу в Синчука, нічия Сватка – українці в МЛС.
Ювентус зіпсував прощальний матч екс-одноклубника Довбика – туринці без проблем обіграли Борусію Д.
Українці за кордоном
Забарний уже попрощався з гравцями Борнмута та летить до Парижа – документи для трансферу в ПСЖ підписані.
Бущан може покинути Аль-Шабаб за примхою нового тренера – клуб вже отримав запит щодо українця.
Зінченко на радарі Моурінью – Арсенал назвав ціну українця.