Україна

Карпати розписали нічию з Шахтарем у грандіозному матчі з 6 голами – "леви" знову засмутили Турана в компенсований час.

Полісся зазнало першої поразки в чемпіонаті – Колос переміг у Житомирі завдяки дебютному голу "львівського Гріліша".

Оболонь здобула сенсаційну перемогу над Олександрією – Суханов забив шедевральний гол з 40 метрів.

Перша ліга: Інгулець вирвав перемогу в Металіста – перша звитяга петровців після вильоту з УПЛ. Чорноморець розпочав безпрограшну серію – Ракицький забив неймовірний гол майже з центра поля (ВІДЕО).

"Деякі з них готові дебютувати за першу команду": Ребров анонсував виклики нових гравців у збірну України.

Світ

Ліверпуль сенсаційно програв Крістал Пелас Суперкубок Англії – провал Салаха, шедеври новачків і відразу скандал.

Барселона знищила команду Фабрегаса – Рашфорд не забив у порожні ворота, феєрія Ямаля і Ферміна.

Челсі зіпсував дебют Модріча, розгромивши Мілан – "россонері" двічі пропустили за три хвилини, втрата Марески.

Сон допоміг врятуватися Лос-Анджлесу Смолякова, росіянин вкрав перемогу в Синчука, нічия Сватка – українці в МЛС.

Ювентус зіпсував прощальний матч екс-одноклубника Довбика – туринці без проблем обіграли Борусію Д.

Українці за кордоном

Забарний уже попрощався з гравцями Борнмута та летить до Парижа – документи для трансферу в ПСЖ підписані.

Бущан може покинути Аль-Шабаб за примхою нового тренера – клуб вже отримав запит щодо українця.

Зінченко на радарі Моурінью – Арсенал назвав ціну українця.