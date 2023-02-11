Україна

Шахтар офіційно підписав Різника. Голкіпер збірної України став найдорожчим трансфером на вихід в історії Ворскли. Водночас "гірники" можуть продати Трубіна в АПЛ.

Збірна України має отримати тренера наприкінці лютого: джерело назвало несподіваний варіант і план Б.

Динамо не змогло повернути коштовного вінгера, який офіційно пішов на пониження у Бразилії.

Українці за кордоном

Циганков вдруге вийшов на заміну у Ла Лізі, але не вразив. Його Жирона провалила виїзний поєдинок.

Яремчук не допоміг Брюгге здолати одного з лідерів Ліги Жупіле. Українець отримав годину і середній бал.

Бєсєдін дебютував за новий клуб з поразки скандальному росіянину, а Безуса замінили вже у перерві.

Європа

Челсі залишився без 8 гравців на наступний матч АПЛ: шанс для Мудрика та гучне повернення.

Мілан перервав ганебну серію і повернувся в зону ЛЧ: Торіно не зміг зіпсувати великий ювілей "россонері".

Анчелотті сватали у збірну Бразилії: обидві сторони офіційно відреагували на чутки про контракт.