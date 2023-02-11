Головні новини 10 лютого: Шахтар підписав гравця збірної України, Циганков провів другий матч в Іспанії
Футбол 24 презентує дайджест головних новин за 10 лютого.
Україна
Шахтар офіційно підписав Різника. Голкіпер збірної України став найдорожчим трансфером на вихід в історії Ворскли. Водночас "гірники" можуть продати Трубіна в АПЛ.
Збірна України має отримати тренера наприкінці лютого: джерело назвало несподіваний варіант і план Б.
Динамо не змогло повернути коштовного вінгера, який офіційно пішов на пониження у Бразилії.
Українці за кордоном
Циганков вдруге вийшов на заміну у Ла Лізі, але не вразив. Його Жирона провалила виїзний поєдинок.
Яремчук не допоміг Брюгге здолати одного з лідерів Ліги Жупіле. Українець отримав годину і середній бал.
Бєсєдін дебютував за новий клуб з поразки скандальному росіянину, а Безуса замінили вже у перерві.
Європа
Челсі залишився без 8 гравців на наступний матч АПЛ: шанс для Мудрика та гучне повернення.
Мілан перервав ганебну серію і повернувся в зону ЛЧ: Торіно не зміг зіпсувати великий ювілей "россонері".
Анчелотті сватали у збірну Бразилії: обидві сторони офіційно відреагували на чутки про контракт.