Головні новини 10 листопада: расистський скандал зіпсував матч Шахтар – Динамо, Ліверпуль зробив заявку на чемпіонство

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 10 листопада.

Україна

Шахтар мінімально обіграв Динамо та зміцнив своє лідерство в УПЛ. Поєдинок запам'ятається расистським скандалом з Тайсоном. На інцидент відреагував навіть Неймар.

Зоря здолала Колос і вибралася на другу сходинку у турнірній таблиці. Олександрія не впоралася Олімпіком – Паньків та Шаран отримали вилучення.

Світ

Ліверпуль переконливо обіграв Манчестер Сіті та відкинув команду Зінченка на четверте місце в таблиці.

Дибала приніс перемогу Ювентусу у напруженому поєдинку проти Мілана й повернув "зебр" на першу сходинку Серії А.

Керівник Баварії Румменігге озвучив рішення клубу щодо співпраці з Венгером.

Українці за кордоном

Аталанта не зуміла перемогти Сампдорію – Маліновський був найактивнішим, але підвів команду.

Яремчук космічним асистом допоміг Генту вийти на друге місце в чемпіонаті Бельгії.

Довбик голом не врятував Сеннерюск від поразки у надрезультативному матчі. Яковенко забив у шостому матчі поспіль.

Мілевський забив гол за Динамо Брест.