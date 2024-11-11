Україна

Динамо перемогло Полісся й повернуло собі лідерство в УПЛ – 110 гол Ярмоленка, дві жовті за шість хвилин екс-гравцю киян.

Шахтар після тріумфу в ЛЧ переграв Зорю – пенальті активізував "гірників", Кевін відзначився першим голом у сезоні.

Світ

Барселона сенсаційно програла Сосьєдаду – епічна помилка VAR пограбувала Лєвандовскі, Кубо знищив оборону Фліка.

Рома офіційно звільнила Юріча – Довбик вже вдруге залишився без тренера.

Арсенал продовжив безвиграшну серію, розписавши нічию з Челсі – Мудрик долучився до кількох атак, Зінченка не випустили.

Наполі відстояв нічию з Інтером і повернув лідерство – Мерет рятував, Хакан поклав шедевр, але вперше не забив пенальті.

Українці за кордоном

Екс-захисник збірної України відзначився голом, допомігши команді потрапити в єврокубки – відео взяття воріт.

Луніна проігнорував українець у голосуванні за найкращого воротаря – журналіст не включив голкіпера Реала у топ-3.