Головні новини 10 липня: Шахтар отримав сітку суперників у Лізі Європи, в Україні з'явиться нова луганська Зоря

"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за п'ятницю, 10 липня.

Україна

Голкіпер Ворскли зацікавив лідера чемпіонату Польщі – у герої Кубка України бачать підсилення перед Лігою чемпіонів.

Колишній наставник Олімпіка і тренер Динамо Вісенте Гомес продовжить кар'єру в чемпіонаті Азербайджану.

В Україні з'явиться нова луганська Зоря – ЗМІ сватають у керівництво людей з Динамо.

Жеребкування Ліги чемпіонів та Ліги Європи

Результати жеребкування 1/4 та 1/2 Ліги чемпіонів 2019/20 – українці можуть зустрітись у фіналі.

Результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи 2019/20 – Шахтар отримав сітку непоганих суперників.

"Гірники" оперативно визначилися зі стадіоном, на якому приймуть Вольфсбург в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу ЛЄ, а німці обурилися рішенням УЄФА провести матч в Україні.

УЄФА дозволив дозаявити одразу трьох гравців на завершальні матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи сезону 2019/20, але є нюанси.

Ексклюзиви "Футбол 24"

Шахтар зобов'язаний виходити у півфінал Ліги Європи – а далі можливе диво, або Зустріч, яку всі чекають.

"Шева був ще зовсім молодим, а Фоменко нагадував Лобановського": він забив перший гол Динамо у чемпіонатах України.

Аталанта на рівні Реала та Баварії – Маліновському і Ко пророкують суперсенсацію в Лізі чемпіонів.