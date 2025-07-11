Україна

Шахтар тріумфально дебютував з Тураном – "гірники" забили Ільвесу 6 голів у кваліфікації ЛЄ, Аліссон оформив 2+2.

Динамо програло Мітьюлланду попри сейви Моргуна – Попов провинився у всіх трьох пропущених, камбек Бражка теж не вдався.

Ракицький ухвалив остаточне рішення щодо виступів за Чорноморець у Першій лізі.

Олександрія зіграла внічию з Дунайскою Стредою, Епіцентр врятувався проти Руха: спаринги клубів УПЛ.

Любеновіч покинув Ворсклу всього через 17 днів після призначення головним тренером – клуб офіційно пояснив причину.

Збірна України офіційно опустилася в рейтингу ФІФА.

Єврокубки

Команда з Андорри шокувала Полісся розгромом боснійців – їхні вболівальники "топлять" за Сербію.

Ліга конференцій: екс-тренер Львова зганьбився в Сан-Марино, вихованець Динамо програв ірландцям, білоруська драма.

Ліга Європи: колишній українець допоміг забити перший гол сезону, Шериф познущався з косоварів.

Вакулко з дублем асистів не врятував Ордабаси від поразки, клуб українця програв у "битві карликів": Ліга конференцій.

Українці за кордоном

Довбик офіційно залишився єдиним форвардом Роми.

Миколенко обрав новий номер в Евертоні на наступний сезон – українець вже грав під ним в інших командах.

Український вінгер приєднається до легенди Шахтаря – ФІФА наклала на клуб трансферний бан.

Світ

Капітан Атлетіка здав позитивний допінг-тест – винуватець сам зізнався, що стало причиною.

Тео Ернандес офіційно покинув Мілан – гранд Саудівської Аравії оголосив про трансфер.