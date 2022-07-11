Головні новини 10 липня: Динамо може повернути Ярмоленка, а Шахтар – Ракицького, великі втрати в Першій лізі
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 10 липня.
Війна Росії проти України
Ворсклі можуть дозволити проводити матчі на домашньому стадіоні. Рішення ухвалить військова адміністрація Полтави.
Росія напала на Україну: Ярмоленко готує повернення в УПЛ, вбивство екс-динамівця, Перша ліга втрачає ще 6 клубів (LIVE).
Інші топ-новини
Андрій Ярмоленко все ближче до Динамо. Капітан збірної України хоче повернутися в київський клуб і вже провів переговори з Луческу.
Втрата головного тренера допоможе Металісту підзаробити. СК Дніпро-1 заплатить харків'янам за Олександра Кучера солідну суму.
Повернення Ракицького та інших українців, єдиний легіонер – журналіст розкрив склад на перші збори Шахтаря під керівництвом нового тренера.
Волинь та ще 5 клубів пропустять наступний сезон Першої ліги.
Лєвандовскі змушений повернутися в Баварію – план форварда зазнав краху, але шанс опинитися в Барселоні поки зберігається.