Війна Росії проти України

Ворсклі можуть дозволити проводити матчі на домашньому стадіоні. Рішення ухвалить військова адміністрація Полтави.

Росія напала на Україну: Ярмоленко готує повернення в УПЛ, вбивство екс-динамівця, Перша ліга втрачає ще 6 клубів (LIVE).

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