Україна

Мірча Луческу може пропустити кілька матчів Динамо. Наставнику киян було дуже зле після гри з Минаєм.

Шахтар готує підписання хавбека збірної Еквадору. Переговори перебувають в активній фазі.

Президент Львова був близький до продажу клубу – джерело озвучило суму і причину зриву угоди.

Світ

Жирона проти Барселони в каталонському дербі: Циганков привіз із Камп Ноу сенсаційну нічию – хороший матч українця зіпсували партнери, які не дали забити.

Екс-воротар Ман Юнайтед взяв пенальті на 97+7 у трилері з 5 голами і наблизив клуб зірки Голлівуду до підвищення в класі.

Ліверпуль – Арсенал: скандальний суддя, який вдарив гравця мерсисайдців, дізнався свій вирок.

Українці за кордоном

Роман Безус відсторонений від тренувань з Омонією. Преса стверджує, що це сталося не через провальний матч, у якому українець отримав дві жовті за 12 хвилини після виходу на заміну.

Фани Арсенала винесли вердикт Зінченку – хто кого підставив, шанси на золото тануть, провал Артети і Ко не мав аналогів.

Сергій Ребров зацікавив клуб українця, який регулярно грає у єврокубках. Йдеться про болгарський Лудогорець, який не зміг вмовити українського фахівця прийняти пропозицію.