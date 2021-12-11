Україна

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: сезон завершується для України трагедією – нас обходять серби, повертаємося у дев'яності.

Легіонер київського Динамо Самба Діалло потрапив до сфери інтересів французького Марселя та ще кількох європейських грандів.

Марлос вирішив не продовжувати контракт із Шахтарем. Донеччани навіть не взяли натуралізованого бразильця на матч з Олександрією, який міг стати останнім для хавбека у футболці "гірників".

СК Дніпро-1 розгромив Маріуполь і відправився зимувати на третій позиції в УПЛ. Інгулець втримав перемогу над Десною – Полегенько голом та асистом перервав 11-матчеву безвиграшну серію петровців.

Трубін потрапив у символічну збірну року U-20 – поруч зірочки Барселони та збірної Англії.

Світ

Міно Райола назвав реальних претендентів на Ерлінга Холанда. У списку є Барселона, яка вже програла боротьбу Борусії Д за сенсацію цьогорічної Ліги чемпіонів.

Кріштіану Роналду розчарований політикою Манчестер Юнайтед та розглядає можливість перейти в Реал посеред сезону.

Дженоа програла дербі Сампдорії – перший гол під керівництвом Шевченка врятував від розгрому.

Українці за кордоном

Артем Кравець потрапив у скрутне становище в Коняспорі й планує покинути турецький клуб вже взимку.

Ярмоленко отримав порцію критики після невдачі Вест Хема – українця звинуватили у пропущеному голі.

Маліновський – в символічній збірній своєї групи Ліги чемпіонів.