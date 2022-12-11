Чемпіонат світу

Франція обіграла Англію у достроковому фіналі ЧС-2022 – Кейн драматично повторив Бекхема, Грізманн і Жиру вирішили все.

Марокко закономірно переграло ще й Португалію – залізна оборона і провал голкіпера вивели в історичний півфінал ЧС-2022.

Роналду розплакався після вильоту Португалії з ЧС-2022 – Кріштіану знову не перервав ганебну серію.

Нідерланди – Аргентина: ФІФА може покарати обидві збірні за мотивами скандального матчу ЧС-2022.

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Мануель Нойєр зламав ногу на відпочинку і вилетів до кінця сезону.

Арсенал може відмовитися від Мудрика – форс-мажор змінив пріоритети лідера АПЛ. Тим часом Шахтар знайшов несподіване підсилення в аутсайдері УПЛ – до гравця є інтерес з Іспанії.