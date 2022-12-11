Головні новини 10 грудня: Франція та Марокко у півфіналі ЧС-2022, Англія is coming home, Роналду в сльозах їде додому
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 10 грудня.
Чемпіонат світу
Франція обіграла Англію у достроковому фіналі ЧС-2022 – Кейн драматично повторив Бекхема, Грізманн і Жиру вирішили все.
Марокко закономірно переграло ще й Португалію – залізна оборона і провал голкіпера вивели в історичний півфінал ЧС-2022.
Роналду розплакався після вильоту Португалії з ЧС-2022 – Кріштіану знову не перервав ганебну серію.
Нідерланди – Аргентина: ФІФА може покарати обидві збірні за мотивами скандального матчу ЧС-2022.
Інші топ-новини
Мануель Нойєр зламав ногу на відпочинку і вилетів до кінця сезону.
Арсенал може відмовитися від Мудрика – форс-мажор змінив пріоритети лідера АПЛ. Тим часом Шахтар знайшов несподіване підсилення в аутсайдері УПЛ – до гравця є інтерес з Іспанії.