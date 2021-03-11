Ліга чемпіонів

Увесь день головною темою було чергове фіаско Ювентуса. В Італії знайшли головного винуватця: "Це катастрофа": Роналду відправляють з Ювентуса і звинувачують у вильоті з ЛЧ, а легендарний тренер назвав боягузом.

У вечірніх поєдинках дива не сталося. Ліверпуль у яскравому матчі в Будапешті повторно обіграв РБ Лейпциг та продовжить боротьбу за трофей.

ПСЖ втримав нічию з Барселоною й пройшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів – Мессі забив шедевр, але не реалізував пенальті

Ліга Європи

Сьогодні відбудуться перші матчі 1/8 фіналу другого за рангом єврокубка. Динамо прийме Вільяреал, а Шахтар гостює в Римі.

Головні тренери команди дали традиційні прес-конференці: Мірча Луческу, Луїш Каштру, Паулу Фонсека та Унаї Емері.

Україна та світ

Манчестер Сіті перестріляв Саутгемптон: Зінченко награв на шикарну статистику, 7 голів з дублями Мареза та Де Брюйне.

За неофіційною інформацією, УАФ заборонила проводити матчі на стадіоні Динамо імені Лобановського.

Атлетіко здійснив камбек проти Більбао і закріпився на вершині Ла Ліги – Суарес не підпускає Барселону та Реал.

Галатасарай в односторонньому порядку розірвав контракт з Беланда – екс-динамівець наїхав на керівництво клубу.