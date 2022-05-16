Українці за кордоном

Лунін став героєм Реала у матчі Прімери. Українець відбив пенальті та цілком заслужено отримав звання найкращого гравця матчу.

Вест Хем зустрічався з Манчестер Сіті: Зінченко в аномальній ролі організував рекорд і 2 голи. А от Ярмоленко попрощався з "молотками".

Соболь відзначився асистом, втретє поспіль став чемпіоном Бельгії з Брюгге та вийшов у Лігу чемпіонів. Натомість Маліновський завершив сезон достроково, а його Аталанта програла.

Бійка Миколенка, дві червоні і скандал VAR: Евертон у шаленому матчі втратив шанс гарантувати собі виживання.

Збірні України

"Синьо-жовті" стали переможцями Дефлімпійських ігор, обігравши у фіналі Францію. Є відео гола та святкування наших тріумфаторів.

Також наша інша збірна (серед гравців із вадами опорно-рухового апарату) виграла шостий чемпіонат світу серед паралімпійців.

Команда Петракова отримала потужне легіонерське підсилення, а також хороші новини з лазарету щодо стану двох зірок.

Європа

Визначились усі учасники Суперкубка Іспанії: Ель Класіко може відбутись у фіналі.

Також стали відомі 20 учасників групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23 – є кошик для Шахтаря.

Суарес та ще один зірковий гравець офіційно покинуть Атлетіко. А от Мудрик вирушить у Європу, перехід у Байєр майже закритий.