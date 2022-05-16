Головні новин 15 травня: феєричний матч Луніна за Реал, успіхи й падіння українців у Європі та світі
Футбол 24 презентує дайджест головних новин за 15 травня.
Українці за кордоном
Лунін став героєм Реала у матчі Прімери. Українець відбив пенальті та цілком заслужено отримав звання найкращого гравця матчу.
Вест Хем зустрічався з Манчестер Сіті: Зінченко в аномальній ролі організував рекорд і 2 голи. А от Ярмоленко попрощався з "молотками".
Соболь відзначився асистом, втретє поспіль став чемпіоном Бельгії з Брюгге та вийшов у Лігу чемпіонів. Натомість Маліновський завершив сезон достроково, а його Аталанта програла.
Бійка Миколенка, дві червоні і скандал VAR: Евертон у шаленому матчі втратив шанс гарантувати собі виживання.
Збірні України
"Синьо-жовті" стали переможцями Дефлімпійських ігор, обігравши у фіналі Францію. Є відео гола та святкування наших тріумфаторів.
Також наша інша збірна (серед гравців із вадами опорно-рухового апарату) виграла шостий чемпіонат світу серед паралімпійців.
Команда Петракова отримала потужне легіонерське підсилення, а також хороші новини з лазарету щодо стану двох зірок.
Європа
Визначились усі учасники Суперкубка Іспанії: Ель Класіко може відбутись у фіналі.
Також стали відомі 20 учасників групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23 – є кошик для Шахтаря.
Суарес та ще один зірковий гравець офіційно покинуть Атлетіко. А от Мудрик вирушить у Європу, перехід у Байєр майже закритий.