У літописі чемпіонатів світу траплялися матчі, які запам'ятовувалися не завдяки своїй драматургії, напрузі чи видовищності. Подекуди все вирішував один епізод, який робив певний поєдинок знаковим і обговорюваним. Півфінал ЧС-1982 зумів поєднати у собі ці дві особливі деталі.

Шлях французів у четвірку найсильніших команд планети був нелегким. Поразка від англійців (1:3), гра з Кувейтом (4:1), яка ввійшла в історію завдяки скандалу, пов'язаному з нашим арбітром Мирославом Ступаром, та нічия з Чехословаччиною (1:1). У підсумку, команда Мішеля Платіні з великими проблемами вийшла з групи. Як не дивно, на другому етапі було легше – перемоги над Австрією та Північною Ірландією.

Похід за трофеєм німецької команди розпочинався з сенсаційної поразки Алжиру (1:2). Далі була впевнена перемога над чилійцями (4:1) і зустріч з Австрією, яка згодом ввійде в історію під назвою "хіхонська ганьба". На 10-й хвилині Хорст Хрубеш відкрив рахунок. Імітація боротьби тривала наступні 80 хвилин – і ФРН, і Австрію влаштовував такий результат. Він залишив за бортом третього зайвого, збірну Алжиру. Однак суттєво підірвав авторитет двох європейських збірних.

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Перший тайм півфіналу в Севільї запам'ятався голами П'єра Літтбарскі та Мішеля Платіні (з пенальті). З кожною хвилиною градус матчу зростав. Допомагав підвищувати рівень напруги німецький голкіпер Тоні Шумахер, який організував кілька зіткнень із французами. На початку другого тайму Мішель Ідальго замінив травмованого Бернара Женгіні на Патріка Баттістона. А менше ніж через 10 хвилин за участю Баттістона трапилося одне з найбільш брутальних зіткнень в історії Мундіалів.

Франція скористалася невдалим введенням м'яча від Шумахера, а Платіні помітив шпарину у центрі захисту і виконав ідеальну передачу на свіжого Баттістона. Воротар німецької команди помчав назустріч супернику. Француз першим опинився на м'ячі та спрямував його у бік воріт. Кіпер серйозно запізнився і міг уникати зіткнення.

Шумахер збиває Баттістона / фото з архіву

Натомість Шумахер дивним чином підстрибнув і брутально зніс опонента. Пенальті? Червона картка? Нідерландський рефері Чарльз Корвер навіть не нагородив німця попередженням (згодом суддю виправдовували, мовляв, динамічність епізоду не дозволяла Корверу належним чином оцінити ситуацію).

Ще один ракурс / фото з архіву

Баттістон залишався лежати на газоні, а Шумахер цинічно розжовував жуйку і усім своїм виглядом демонстрував злочинну самовпевненість. Мовляв, забирайте його з поля, я готовий вводити м'яч. Кілька хвилин Патріку надавали допомогу, а тоді завантажили на ноші і винесли з поля.

Баттістон на ношах / фото з архіву

Незабаром гру було відновлено. Франція шалено атакувала, проте Шумахеру вдалося перевести матч в овертайм (після того зіткнення він безпомилково діяв на лінії і демонстрував топ-рівень у воротах). На старті компенсованого часу Маріус Трезор та Ален Жиресс таки пробили німецького кіпера, втім німці дивовижним чином врятувалися завдяки голам Карл-Хайнца Румменігге та Клауса Фішера. Далі була серія пенальті, де Шумахер потягнув два удари і вивів свою збірну у фінал чемпіонату світу. Здавалося, того вечора увесь світ вболівав персонально проти Тоні. Та йому було байдуже.

Моторошне падіння Баттістона / фото з архіву

Наступного дня майже ніхто не говорив про видатний матч з шістьма голами і неймовірною серією пенальті. У французьких ЗМІ згодом проводили опитування, за результатами якого Тоні Шумахер перебував на рівні з Адольфом Гітлером за кількістю отриманого хейту. На щастя, Баттістону вдалося уникнути серйозних травм і він повернувся у великий спорт. Уособленням того брутального фолу стали три вибиті зуби французького гравця. Пізніше вони навіть експонувалися у Берлінському музеї (у мережі можна знайти їхнє фото).

Розпалювали багаття ненависті і подальші дії Шумахера. У пресу потрапила його репліка у відповідь на повідомлення про вибиті зуби суперника. Тоні випалив щось на кшталт "Я компенсую йому послуги стоматолога". Через певний час герої резонансного епізоду таки зустрілися. Шумахер поїхав на зустріч у Метц і попросив пробачення у Баттістона – той не тримав зла на кривдника. Щоправда, їхню зустріч перетворили на шоу з великою кількістю журналістів, що страшенно розізлило Тоні.

Платіні та Рошто поруч з Баттістоном / фото з архіву

Це наша особиста з Патріком справа, ми домовилися про все один з одним. Крім того, я взагалі не хочу відповідати на ваші нахабні запитання. По-вашому, заради німецько-французького примирення мені треба викинутися з вікна? – випалив Шумахер.

У 1984-му ФРН та Франція провели товариський матч, а Тоні та Патрік зустрілися на полі. У тому ж році Баттістон виграв чемпіонат Європи, а через два роки здобув бронзу ЧС-1986. А Шумахер після моторошного зіткнення програв два фінали чемпіонатів світу. Нехай Баттістон пробачив німцю, хоч і не до кінця розуміє його дії, однак для французьких вболівальників Шумахер завжди асоціюватиметься з тим жахливим вчинком на севільському "Рамон Санчес Пісхуані".