"Мої футболісти нервували на перших хвилинах, але з часом гравці зібралися. Важкий початок – не дивно. У нас на полі з'явилися нові футболісти, і потрібен час, щоб зігратися. В Україні швидкий і фізично важкий футбол, тому новачкам потрібно ще адаптуватися. Але я впевнений, що вони будуть рости.

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Бандейра в центрі поля – це вимушений крок. В опорній зоні ми пробували його під час зборів, і в цьому матчі він замінив Ярослава Шевченка, який отримав жовту картку в першому таймі, і через його самовіддану гру в підкатах краще було його замінити.

На зборах ми грали з сильними суперниками і таким чином самі зростали, робили нашу команду сильнішою. Ми будемо продовжувати працювати з нашими новачками, щоб якнайшвидше вивести їх на потрібний рівень. Зараз головне завдання – якомога швидше адаптувати новачків", – сказав ван Леувен у коментарі YouTube-каналу УПЛ ТБ.

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