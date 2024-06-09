Екс-тренер Шахтаря і Динамо заявив: "Ніхто не Євро-2024 не зіграє так, як Ліхтенштейн". Технічний директор Федерації футболу Румунії Міхай Стойчіце був змушений давати Луческу пояснення.

Суперник збірної України на Євро проігнорував вибори в повному складі – названо причину

"Команді буде важливо підійти свіжою до гри з Україною на Євро, а не до товариських матчів із Болгарією та Ліхтенштейном. У футболі в усьому є логіка. Згадайте, як збірна Румунії програла 1968 року Стандарду з рахунком 0:5! Після цього вона вирушила на Вемблі до Англії і зіграла з нею внічию. Гравцям було дуже соромно, але врешті-решт вони здобули серйозний результат", - цитує Стойчіце digisport.ro.

17 червня Румунія зіграє проти України в матчі першого туру групового етапу Євро-2024.

Перший суперник України на Євро не зумів забити Ліхтенштейну – Луческу не витримав ганьби