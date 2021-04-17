"У кожного з них є не лише сильні сторони, але й вразливі місця, над усуненням яких необхідно зосередитися. Адже при нинішніх тактичних схемах воротар повинен вміло грати не тільки на лінії і на другому поверсі, а й вміти першим пасом починати атаки.

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Банальне вибивання м'яча вже нікого не влаштовує. Мені поки що більше подобається, як грає Трубін, але це моя суб'єктивна думка. Головне, що наставнику збірної України Андрію Шевченку є з кого вибирати. Зараз практично у кожній вітчизняній елітній команді є воротарі, які можуть сміливо претендувати на місце в головній команді країни", – сказав Стронціцький у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, вже сьогодні, 17 квітня, обидва голкіпери можуть зійтись у протистоянні між Шахтарем та Динамо у головному матчі 22-го туру УПЛ. Початок зустрічі о 19:30.

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