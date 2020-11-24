В Іспанії пильно стежать за ситуацією навколо поєдинку Динамо – Барселона. При цьому місцевих журналістів хвилює навіть не результат гри проти команди Мірчі Луческу.

Барселона прибула в Україну без кількох лідерів. Зокрема, "блаугранас" не допоможуть травмовані Ансу Фаті, Серхі Роберто та Жерар Піке, а ще Рональд Куман не включив до заявки Ліонеля Мессі з Френкі де Йонгом. Обидва отримали відпочинок та залишилися в Іспанії.

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Зрештою, в Іспанії не надто переймаються результатом матчу з Динамо. У Барселони 9 пунктів після трьох турів, тому "синьо-гранатові" можуть собі дозволити навіть втратити очки. Головне – повернутися в Іспанію без позитивних випадків коронавірусу, відзначає Mundo Deportivo.

На думку видання, поєдинок 3 туру між цими командами, який відбувся 4 листопада на Камп Ноу, був зіграний лише дивом, адже тоді в складі Динамо було чимало випадків COVID-19. "Біло-сині" були близькі до того, щоб не набрати повноцінну заявку на гру. Барселона дуже побоюється епідеміологічної ситуації в Україні, адже протягом останніх тижнів кількість інфікованих значно зросла. Саме тому каталонці максимально обмежили всі контакти в Києві – вони провели передматчеву прес-конференцію в Іспанії, а в столиці України перебуватимуть лише 30 годин.

На думку Mundo Deportivo, гра в Києві – серйозне випробування для Барси, перш за все, з точки зору здоров'я. Результат матчу з Динамо іспанську пресу хвилює не так, як успішне повернення футболістів додому.

Нагадаємо, минулого тижня був скасований матч Ліги націй Швейцарія – Україна. Напередодні гри в таборі "синьо-жовтих" виявили кількох інфікованих коронавірусом, після чого за кілька годин до гри місцева влада заборонила проведення поєдинку. Долю зустрічі має вирішити УЄФА – засідання відбудеться вже цього тижня.

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