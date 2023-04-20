"Я прочитав, що Реал Мадрид зіграв 11 півфіналів за останні 13 років. У нас (Манчестер Сіті) три поспіль, і ми думаємо, що це неймовірно. Усі команди світу мають відчуття, що якщо ви хочете виграти Лігу чемпіонів, ви повинні перемогти Реал Мадрид. Раніше це була Барселона.

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Головне – спробувати, а не перемогти. Якщо ви спробуєте багато разів, можливо, один вам вдасться виграти", – зазначив наставник "містян"

Нагадаємо, що Манчестер Сіті зіграє у півфіналі Ліги чемпіонів проти мадридського Реала. Перша зустріч запланована на 9 травня, а матч-відповідь відбудеться 16 травня.

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