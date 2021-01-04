Наставник Барселони Рональд Куман поділився своїми думками щодо мінімальної перемоги своїх підопічних у поєдинку з Уескою (1:0).

"Головне – результат. Ми хочемо перемагати з великою перевагою. Гра пройшла добре. У нас були шанси для взяття воріт, щоб спокійніше завершити поєдинок.

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Уеска ризикувала наприкінці, ми повинні були добре захищатися. Нам важко добре оборонятися, тому що ми хочемо контролювати м'яч. Деякі команди краще захищаються в подібних ситуаціях", – цитує Кумана Marca.

Зауважимо, каталонці набрали 28 очок і піднялись на 5 сходинку турнірної таблиці Прімери, а Уеска залишилась на дні.

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