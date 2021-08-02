27-річний нігерійський форвард пропустив зустріч Ліги Жупіле проти Остенде (3:4). Наставник Генка пояснив, що він просто був "не готовим" до цього поєдинку.

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Зараз же Онуачу потрапив до обойми, що готується до Шахтаря, але ван ден Бром уник конкретики. "Чи вийде він з перших хвилин цього разу, ви побачите лише завтра. Я не збираюся робити опонента мудрішим", – сказав фахівець.

Водночас Voetbal24 стверджує, що причиною недавніх подій могли стати сумніви Пола в своєму майбутньому. Генк підозрює, що зараз усі думки нігерійця сконцентровані на трансфері в інший клуб, його назва не уточнюється.

До слова, перший поєдинок Генка та Шахтаря відбудеться вже завтра, 3 серпня, о 21:00. Матч-відповідь запланований на 10 серпня.

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