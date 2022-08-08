Захисник Аль-Айна Мохаммед Ахмад, який провів у команді 10 років, висловився про підготовку до нового сезону.

"Атмосфера зборів зазвичай позитивна. Слава богу, все гаразд, і рівень фізичної підготовки значно покращився, поки без травм. Зміцнення командної атмосфери та знайомство один з одним, особливо з гравцями, що недавно прибули, є одним із головних завдань поточного етапу, присвяченого підготовці гравців до нового сезону.

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Щосезону Аль-Айну необхідно вигравати титули. Така доля великих клубів. Ці клуби працюють над тим, щоб перетворити підтримку, та власні можливості на досягнення та перемоги в турнірах. Ми також прагнемо ощасливити уболівальників не просто на словах. Нам подобається традиція перемог у чемпіонатах.

Безумовно, українець Ярмоленко та аргентинець Паласіос володіють високоякісними навичками, які слугуватимуть найкращим інтересам команди. Крім того, вони добре взаємодіють зі своїми партнерами по команді як на полі, так і за його межами", – цитує Ахмада офіційний сайт Аль-Айна.