Герта жахливо виступає у цьому році. До вчора команда набрала лише два очки за 9 турів, що призвело до чергової зміни тренера. Новим наставником став Фелікс Магат, але його дебют довелося відкласти через позитивний тест на коронавірус.

Навіть без нового коуча берлінці створили головну сенсацію вікенду. Герта розгромила міцний Хоффенхайм, який бореться за Лігу чемпіонів. Всі голи столична команда забила після стандартів. Завдяки цьому Герта вибралася з зони вильоту.