Вестерос не грав у шведській еліті з 1997-го, а в нульових/десятих спокійно жив у третьому дивізіоні. Минулого сезону команда виграла другу лігу та заробила путівку в Аллсвенскан. Мізерні можливості (весь склад оцінюється в 5,5 мільйона євро на Transfermarkt) – мізерні очікування. Але раптом представник світу "Гри престолів" здивував якісним футболом.

Довбика рекомендують в Ліверпуль на заміну мемному марнотрату – українець має зіркових конкурентів

У Швеції грають чемпіонат за системою весна-осінь. Пройшло 11 турів, за підсумками яких Вестерос очолює статистичні топи: найкращий за кількістю створених моментів, точністю подач і підбираннями на чужій третині, другий за xG та входами у штрафний майданчик, третій за володінням. Тобто команда ефективно пресингує, грає з позиції сили в схемі 3-4-3, вміє доправляти м'яч у зони завершення. Є все, майже все.

Немає реалізації. 34 явні гольові нагоди – 33 з них змарновані. За очікуваними голами Вестерос поступається тільки Мальме, але з 19.5xG вдалося забити лише 4 м'ячі. І тільки Мальме ці невдахи програли "по справедливості". В інших семи програних матчах Вестерос створював більше за суперників. Божевільними були поразки від Гальмстада (27 ударів, 2.64xG, 0 голів) та Юргордена (23 удари, 4.06xG, 0 голів).

Така аномалія, очевидно, йде в комплекті з катастрофічним невезінням. 14 недобраних очок! Суперники виносять м'ячі з лінії, воротарі демонструють дива реакції та нейтралізують виходи сам на сам, кілька разів прилітало в каркас. Але поряд з цим відчувається низький клас групи атаки. Форварди отримують чудові позиції, однак не можуть точно пробити. Подекуди навіть у порожні ворота.

Хто ж претендує на футбольну премію Дарвіна, яку можна вручати послідовникам Нуньєса в майстерності марнотратства? Головний лауреат – Джабір Алі. Величезний центрфорвард круто відкривається у штрафному майданчику під подачі та простріли (в основному – з правого флангу від Сімона Гефверта), але дуже незграбно завершує. Не може вчасно скластися для удару, не може точно пробити головою.

У підсумку Алі має 1 гол з 31 удару, 5.15xG та 11 змарнованих шансів. Звичайно, він не реалізував два пенальті. Ібрагім Діабате, Сімон Йоганссон, Генрі Оффіа, Маттео Алінві, Патрік Ослунд підтримують свого бомбардира немислимими промахами. Хвороба перейшла на всю команду. За їхніми атаками приємно спостерігати... поки не доходить до останнього дотику.

Вестерос внаслідок цього всього опинився на дні таблиці з однією перемогою та п'ятьма очками. Хоча з належним везінням міг повторити долю бельгійського Уніона та претендувати на високі місця вже в першому сезоні після повернення в еліту. Здається, ми ще почуємо про 42-річного тренера Калле Карлссона. Багато клубів навчилися дивитися трішки далі за турнірну таблицю.

xG: дивні циферки чи найкраще, що в нас є – скільки Мудрик мав на перший гол в АПЛ і як Маліновський ламає систему